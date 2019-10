Die Bundesregierung hat noch immer keinen Gesetzentwurf für automatisiertes Fahren vorgelegt. Die FDP will nicht länger warten - und hat jetzt eigene Vorschläge gemacht.

Im politischen Berlin ist in diesem Herbst die Zeit der Halbzeitbilanzen angebrochen. Was hat die große Koalition in der ersten Hälfte der Legislatur bereits umgesetzt? Und was nicht? Die einen sagen, die Regierung sei besser als ihr Ruf. Die anderen können darüber nur lachen. Doch trotz all der Zwischenergebnisse findet ein Satz aus dem Koalitionsvertrag derzeit kaum Beachtung - obwohl er für die Zukunft des wohl wichtigsten deutschen Industriezweigs entscheidend ist: für die Automobilbranche.

"Wir wollen einen Rechtsrahmen für das autonome Fahren schaffen, der Datenschutz und Datensicherheit ebenso gewährleistet wie ein Höchstmaß an Sicherheit", heißt es auf Seite 48 des Koalitionsvertrags. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...