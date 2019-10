Die Talfahrt der Stahlschrottpreise hat sich im Oktober ungebremst fortgesetzt. Den zweiten Monat in Folge mussten die Schrotthändler große Preisabschläge akzeptieren. Grund ist die nach wie vor stark reduzierte Schrottnachfrage der Stahlwerke, die im Zuge der schwächelnden Konjunktur in der Automobilindustrie und zunehmend auch in anderen Branchen mit Absatzproblemen zu kämpfen haben. An eine Beruhigung ...

