Die Aktienanalysten der Credit Suisse haben am vergangenen Donnerstag ihre Einschätzung für die Telekom-Aktie - vor Quartalszahlen - übrigens mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Geschäftszahlen für das 3. Quartal werden für den 7. November erwartet. Und die Hausse geht in die nächste Runde: Am Montag steigt der Aktienkurs der Deutschen Telekom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...