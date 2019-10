Most Actives des Handelstages: Carl Zeiss Call PX18BW (++) Am deutschen Aktienmarkt ist die Hoffnung bei Brexit und Handelsstreit größer, als die Sorge über ein Scheitern. Der Dax schüttelte seine Schwäche vom Freitag ab und klettert über 1%. Trotz der Abstimmungspleite vom Samstag ist die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten EU-Austritts der Vereinigten Königreichs ist definitiv gesunken, sagen Analysten. Außerdem verwiesen Marktbeobachter auf die positive Entwicklung im Handelsstreit. Zurzeit arbeiten die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China an einem vorläufigen Abkommen. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß