Martin Selmayr musste als mächtiger Generalsekretär der EU-Kommission gehen, weil er seine eigene Beförderung organisiert hatte. Nun verleiht ihm Österreich eine hochrangige Auszeichnung.

Es war eine unerwartete Wende in Martin Selmayrs steiler EU-Karriere, als er im Juli seinen Posten plötzlich verlassen musste. Jahrelang lenkte der deutsche Jurist als wichtigster Berater von Jean-Claude Juncker die Geschicke der EU-Kommission und fühlte sich dabei zunehmend unantastbar. Doch vor der Brüsseler Sommerpause setzten Abgeordnete der Unionsfraktion seinen Abschied durch, weil ihnen sein Treiben zu weit ging. Vor allem die Art und Weise, wie er sich selbst zum Generalsekretär befördert hatte, sorgte im Europäischen Parlament für Ärger. Seine Gegner nutzten die Wahl von Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin, um ihr das Versprechen zu entlocken, Selmayr gehen zu lassen.

Für den geschassten Top-Beamten gibt es nun einen kleinen Trost. Kommende Woche verleiht die Republik Österreich dem Juristen einen Orden. Das Große Silberne Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich ist immerhin die dritthöchste Auszeichnung, die das Land zu vergeben hat. Selmayr wird den Orden am Dienstag in Brüssel in Empfang nehmen.

Pikant: Als die österreichische Regierung die Auszeichnung beschloss, konnte sie nicht wissen, dass Selmayr zwischenzeitlich aus dem Amt gejagt werden würde. In Wien wollte man die Auszeichnung nicht zurückziehen. Ohne Gesichtsverlust wäre das ohnehin ...

