Wie immer präsentieren wir Ihnen montags die neue "Börsenwoche" auf aktienlust.tv. In der Rubrik "Blick in unsere Börsenbriefe" stellt Ihnen Jürgen Schmitt heute die spannende Turnaround-Story Hornbach vor. Natürlich darf die Schalte auf das Frankfurter Börsenparkett zu Mick Knauff nicht fehlen. Themen sind natürlich die Quartalszahlen der letzten Woche, das Hin und Her beim Brexit und die Termine der neuen Woche. Und da wird es spannend, denn mit Intel und Amazon steigen nun auch die ersten IT-Giganten ...

