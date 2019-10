Die Mitgliederzahl des Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. (FFI) wächst weiter: Mit der Bestpac GmbH erweitert der FFI sein Netzwerk um einen weiteren Verpackungsspezialisten. Bestpac mit Sitz in Heilbronn produziert seit 2018 hochwertige Verpackungslösungen und ist Teil der Mayer-Kuvert-Network Gruppe. Die Mayer-Kuvert-network Gruppe ist Europas größter Briefumschlaghersteller mit circa 1.700 Mitarbeitern an über 30 Standorten in 16 Ländern. Bestpac produziert und vertreibt Verpackungen aus Papier, Vollpappe und Karton und beschäftigt derzeit 25 Mitarbeiter am Produktionsstandort Reutlingen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...