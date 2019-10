Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wienerberger -0,17% auf 23,72, davor 5 Tage im Plus (8,99% Zuwachs von 21,8 auf 23,76), DWH Deutsche Werte Holding -0,95% auf 5,2, davor 4 Tage im Plus (7,14% Zuwachs von 4,9 auf 5,25), Agrana +2,73% auf 16,54, davor 4 Tage im Minus (-3,01% Verlust von 16,6 auf 16,1), Frauenthal -0,53% auf 18,9, davor 3 Tage im Plus (2,7% Zuwachs von 18,5 auf 19), Valneva -4,92% auf 2,705, davor 3 Tage im Plus (8,59% Zuwachs von 2,62 auf 2,84), Immofinanz +0,19% auf 25,85, davor 3 Tage im Minus (-1,9% Verlust von 26,3 auf 25,8), Frequentis+1,07% auf 18,9, davor 3 Tage im Minus (-1,06% Verlust von 18,9 auf 18,7). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Erste Group 31,37 (MA100: 31,35, xU, davor 83 Tage unter dem MA100), Lenzing 92,05 (MA100: 91,25, xU, davor ...

