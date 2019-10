STOCKHOLM, 21. Oktober (Xinhua) - In Schweden wird eine neue Steuer auf Plastiktragetaschen eingeführt, berichtete die schwedische Nachrichtenagentur TT am Montag. Die Steuer, die am 1. Mai 2020 in Kraft tritt, wird mit drei Kronen pro Plastiktüte erhoben. Heutzutage berechnen Supermärkte für jede Plastiktüte zwei bis drei Kronen. Zusammen mit der Mehrwertsteuer könnte diese neue Steuer den durchschnittlichen Verbraucherpreis für Plastiktüten, die an der Kasse erhältlich sind, auf sechs oder sieben Kronen erhöhen, sagte der schwedische Handelsverband. Die Steuer wird den Geschäften beim Kauf der ...

