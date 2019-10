Der Dax könnte am Dienstag ein neues Jahreshoch erreichen. Im Fokus stehen Zahlen des Fast-Food-Riesen McDonald's und des Pharmakonzerns Novartis.

Zum Wochenbeginn kratzte der Dax an seinem Jahreshoch. Grund dafür ist die Hoffnung bei den Anlegern, dass es nicht zu einem ungeordneten Brexit kommt. Im Tagesverlauf erreichte der deutsche Leitindex am Montag 12.787 Punkte - und lag damit nur noch knapp unter dem bisherigen Jahreshoch von 12.814 Zählern. Den Handel beendete das Börsenbarometer 0,9 Prozent im Plus bei 12.748 Punkten.

Am Dienstag dürfte der Dax seinen Weg zum Jahreshoch fortsetzen. Auf außerbörslichen Handelsplattform notiert der Leitindex vor Handelsbeginn leicht im Plus.

1 - Vorgabe aus den USA

In den USA haben zum Wochenauftakt Anzeichen auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China die US-Börsen beflügelt. So hatte Chinas Chefunterhändler Liu He am Wochenende von "substanziellen Fortschritten" gesprochen. Auch der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, verbreitete Zuversicht zu den Verhandlungen zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften.

Kudlow zufolge könnten die für Dezember geplanten Zollerhöhungen zurückgenommen werden, wenn die Gespräche weiterhin gut liefen, wie er dem Sender Fox Business Network sagte. Zurzeit arbeiten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt an einem vorläufigen Handelsabkommen.

"Mit einem Nachlassen des US-chinesischen Handelskonflikts hat die Risikoneigung wieder zugenommen", schrieb Analystin Sharon Bell von Goldman Sachs in einem Marktkommentar. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 26.827 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 8162 Punkte vor. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3006 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte reagierten am Dienstag trotz der Aussichten auf ein Abkommen zwischen China und den USA im Handelskonflikt nur zögerlich. Der Handel in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb ...

