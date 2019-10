Mit hunderten Traktoren protestieren Dienstag bundesweit Bauern gegen die Agrarpläne der Bundesregierung. Sie werfen der Regierung vor, dass die aktuelle Politik Familienbetriebe gefährdet.

Tausende Bauern wollen am Dienstag in zahlreichen deutschen Städten gegen die Agrarpläne der Regierung protestieren. Die größte Demonstration ist in Bonn geplant, hier werden 8000 bis 10.000 Landwirte mit rund 800 Traktoren aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. "Wir möchten, dass die Politik und Verbände mit uns als Basis sprechen", sagte Meike Schulz-Broers vom Organisationsteam des Netzwerks "Land ...

