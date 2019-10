Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Instone Real Estate -0,7% auf 21,15, davor 8 Tage im Plus (12,34% Zuwachs von 18,96 auf 21,3), HelloFresh -5,27% auf 16,88, davor 6 Tage im Plus (32,79% Zuwachs von 13,42 auf 17,82), Callaway Golf -0,1% auf 20,76, davor 6 Tage im Plus (4,95% Zuwachs von 19,8 auf 20,78), Wienerberger -0,17% auf 23,72, davor 5 Tage im Plus (8,99% Zuwachs von 21,8 auf 23,76), Osram Licht -0,3% auf 40,03, davor 4 Tage im Plus (5,13% Zuwachs von 38,19 auf 40,15), Deutsche Wohnen -2,57% auf 34,5, davor 4 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 33,91 auf 35,41), DWH Deutsche Werte Holding -0,95% auf 5,2, davor 4 Tage im Plus (7,14% Zuwachs von 4,9 auf 5,25), Home Depot -0,52% auf 236,7, davor 4 Tage im Plus (1,6% Zuwachs von 234,18 auf 237,93), Dialog Semiconductor +2,71% auf 41,68, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...