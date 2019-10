Die aktuell längste Serie: Lufthansa mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.48%) - die längste Serie dieses Jahr: Nordex 14 Tage (Performance: 25.09%). Tagesgewinner war am Montag Wirecard mit 6,14% auf 118,50 (161% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,36%) vor Pinterest mit 5,73% auf 26,76 (202% Vol.; 1W 3,24%) und SMA Solar mit 5,66% auf 27,26 (266% Vol.; 1W 9,83%). Die Tagesverlierer: HelloFresh mit -5,27% auf 16,88 (373% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 23,21%), Valneva mit -4,92% auf 2,71 (54% Vol.; 1W -0,55%), AMS mit -2,30% auf 39,10 (5% Vol.; 1W 0,28%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (22777,08 Mio.), Royal Dutch Shell (16115,28) und Alibaba Group Holding (3142,51). Umsatzausreisser nach oben ...

