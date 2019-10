Die EVN AG gab gestern Abend in einer Aussendung eine Erhöhung des Ausblicks für das Konzernergebnis 2018/19 (Stichtag: 30. September 2019) bekannt. Demnach wird dieser mit einer Größenordnung von EUR 300 Mio. (EUR 160-180 Mio.) angegeben. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere unbare Ergebniseffekte aus Werthaltigkeitsprüfungen (EUR 125 Mio.) im Zusammenhang mit erneuerbaren Erzeugungsanalgen sowie den Kundenstöcken in Bulgarien und Nordmazedonien. Der Alkoholproduzent und -vermarkter Pernod Ricard nutzte die Gunst der Stunde nach Ratingupgrades am Freitag der Vorwoche von Moody's (auf Baa1) als auch S&P (auf BBB +) um eine großvolumige Emission zu begeben. Der Emittent begab EUR 1,5 Mrd. in drei Tranchen (4 Jahre, 8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...