Optimistisch haben sich die Anleger zum Beginn der Woche an Europas Börsen gezeigt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte am Montag um 0,6% nach oben, nicht ganz so positiv waren die Anleger in London eingestellt, hier gab es nur ein Plus von 0,2%. Die Entscheidung des britischen Unterhauses über den neuen Brexit-Deal von Premierminister Boris Johnson verzögert sich weiter, Parlamentspräsident John Bercow ließ am Montagnachmittag eine Abstimmung im Unterhaus in London nicht zu. Er begründete seine Ablehnung damit, dass der Entwurf der Regierung im Inhalt der gleiche wie der vom Samstag sei, jetzt wird über den Gesetzesentwurf abgestimmt, in den der Deal gegossen wird, Abänderungsanträge werden mit großer Wahrscheinlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...