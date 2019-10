Das Flugtaxi drehte am Dienstag eine Runde über dem Hafen der Metropole. 2021 will Volocopter den kommerziellen Betrieb in Singapur aufnehmen.

Im südostasiatischen Stadtstaat Singapur hat der deutsche Hersteller Volocopter erfolgreich einen bemannten Testflug mit einem Flugtaxi absolviert. Das weiße Gerät aus Karbonfaser drehte am Dienstag über dem Hafen Marina Bay der Millionen-Metropole eine etwa einminütige Runde und landete dann wieder sicher. An Bord war ein Pilot, allerdings noch kein Passagier.

Ziel des Unternehmens aus dem badischen Bruchsal ist es, ...

