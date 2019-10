München, 22. Oktober (WNM) - Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat offenbar seinen Bank-Schulden in den vergangenen Wochen signifikant reduziert. Das berichtet Heinz-Roger Dohms auf dem Blog Finanzszene. Das Unternehmen war nach einer neuerlichen Attacke durch die Financial Times unter Druck geraten. Wirecard hat am Montag bekanntgegeben, die KPMG mit einer Sonderprüfung der FT Vorwürfe zu beauftragen. ...

