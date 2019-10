Österreichische Haushalte setzen überwiegend auf liquide Anlageformen und nehmen dabei selbst negative reale Erträge in Kauf. Trotz des anhaltend geringen Zinsniveaus fließt der Großteil der Finanzmittel weiterhin in rasch verfügbare Einlagen. Wertpapierveranlagungen spielen kaum eine Rolle und auch die kapitalgedeckte Altersvorsorge stößt - vor allem infolge der abnehmenden Bedeutung von Lebensversicherungen - auf geringes Interesse. Die Sparquote liegt weiterhin über jener des Euroraums. Laut OeNB sind im Jahr 2018 0,4 Mrd. Euro in handelbare Wertpapiere geflossen. "Flexibilität hat für Österreichs Sparer weiterhin höchste Priorität", erläuterte Vize-Gouverneur Gottfried Haber das bestimmende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...