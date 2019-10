DAX - Kennt keine Schwerkraft

Henry Philippson,

Der DAX hielt sich im weiteren Handelsverlauf oberhalb der 12.700er Marke und zeigte keinerlei Schwächeanzeichen. Auch heute Vormittag zeigt sich das deutsche Börsenbarometer erstaunlich robust und pendelt in einer engen Handelsspanne im bereich 12.730/60 Punkte.

Das deutsche Börsenbarometer zeigt sich weiterhin komplett Korrektur resistent und treibt damit die Bären in den Wahnsinn. Ist das eventuell die Vorfreude auf ein eventuelles Abschiedsgeschenk des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi am kommenden Donnerstag? Wie auch immer - der deutsche Leitindex zeigt im Vergleich mit den US-Indizes im Overnight-Handel relative Stärke und weigert sich aktuell zu korrigieren. Die Longseite kommt aktuell (nicht mehr) in Frage. Der Index ist kurzfristig heillos überkauft. Die Shortseite ist aber derzeit ebenso wenig attraktiv, da jeder kleine Rücksetzer sofort wieder gekauft wird. Bis zum kommenden Donnerstag bzw. handfesten Entscheidungen im Brexit-Drama ist daher die Seitenlinie keine verkehrte Option. DAX in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 30.08.2019 - 21.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 21.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

