Die Aktie von Aixtron hat im Moment einen echten Lauf: Seit ihrem Zwischentief am 10. Oktober bei 8,52 Euro haben die Papiere des Spezialmaschinenherstellers mittlerweile fast 15 Prozent zugelegt. Am Montag ging es mit Aixtron bis zum Börsenschluss noch einmal mehr als drei Prozent nach oben auf 9,75 Euro, auch der Dienstag startete im Plus. Offenbar erwarten die Anleger, dass das Unternehmen sich an diesem Donnerstag positiv zum dritten Quartal äußern wird. Sie sind mit dieser Einschätzung beileibe ... (Achim Graf)

