Zalando 2.40% GoldeselTrading (GOLDINV): Die Zalando Position ist jetzt auch im Plus, nach der Platzierung kam die Aktie unter Druck, das sollte aber jetzt "abgearbeitet" sein. Operativ lief es zuletzt sehr stark. (22.10. 11:40) >> mehr comments zu Zalando: www.boerse-social.com/launch/aktie/zalando Nemetschek -0.57% finelabels (FLB1899): Die Deutsche Bank hat die Nemetschek-Aktie in ihre "European Mid-Caps Best Ideas"-Liste der acht aussichtsreichsten Werte aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von € 63,30 belassen. Kurspotential demnach rd. 33 Prozent. Mit Überschreiten der € 46,5 hat die Aktie auch charttechnisch ein Kaufsignal ausgelöst mit kurzfristigen Kurszielen von € 50 bis € 52 ....

