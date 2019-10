Die Aktie von Evotec war zuletzt immer wieder von Shortsellern unter Beschuss genommen worden: So hatte Melvin Capital Management seine Netto-Leerverkaufsposition am 15. Oktober von 4,64 auf 4,83 Prozent der Aktien des Wirkstoffforschungsunternehmens ausgebaut. Tags darauf erhöhten die auf fallende Kurse spekulierenden Investoren aus New York sogar auf 4,96 Prozent. Seit Bekanntwerden der Aktivitäten hat Evotec von 20,14 Euro deutlich auf bis zu 19,25 Euro im Laufe des Montags nachgegeben. Am Dienstag ... (Achim Graf)

