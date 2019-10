Gerücht Immofinanz voestalpine. Ein Gerücht ist es nur. Da ich es im Internet noch nirgends gefunden habe, da es aber wichtigstes Gesprächsthema am späten Freitagnachmittag auf der Gewinn-Messe war, will ich es den Nicht-Besuchern der Messe nicht vorenthalten. Leider hatte ich mich gerade an einem anderen Stand verplaudert, ich habe es also nicht mit eigenen Ohren gehört, es wurde mir aber von mehreren Seiten zugetragen: Klaus Umek soll bei seinem Vortrag ("Star der Stunde") gesagt haben, dass Rudolf Fries aus der Immofinanz rausgehen und in die voestalpine reingehen möchte. Vielleicht hat er es selbst nur gehört, ich weiß es nicht, ich war nicht unmittelbarer Ohrenzeuge, wie er es gesagt hat. Kann man sich vorstellen, dass Fries bei der ...

