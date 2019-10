Zahlreiche britische Unternehmen strömen an den Anleihenmarkt. Dabei treibt sie nicht nur die Sorge vor einem chaotischen Brexit an.

Beim Aston-Martin-Vertragshändler im Zentrum von London ist viel los. Mehrere Verkäufer führen Kunden durch die zwei Verkaufsräume im Stadtteil Mayfair, der Spielwiese der Oligarchen und Superreichen aus aller Welt. Sechs Modelle der britischen Edelmarke, die aus den James-Bond-Filmen nicht wegzudenken ist, kann man hier bewundern. Etwa das Aston Martin Vantage Coupé: 503 PS, Achtgang-Automatikgetriebe, von null auf hundert in 3,6 Sekunden. Kostenpunkt: 151.577 Pfund, inklusive Extras und Straßenzulassung.

Im Aston-Martin-Kosmos ist das ein Schnäppchen. Weiter hinten steht eine Sonderausführung des V8 Vantage mit einem wenig subtilen neongrünen Heckspoiler und grünen Seitenspiegeln. "Die Scheinwerfer sehen aus wie die Augen eines Panthers", schwärmt ein Verkäufer. "Und der Frontgrill erinnert an einen Mund, der auf einen zukommt!" Was auf den Käufer vor allem zukommt, ist eine dicke Rechnung: 1,78 Millionen Pfund.

Trotz der gesalzenen Preise steckt Aston Martin in der Krise - mal wieder. In seiner 106-jährigen Geschichte ist der legendäre Sportwagenhersteller sieben Mal pleitegegangen. Und auch jetzt steckt das Unternehmen in Problemen. In der ersten Jahreshälfte verzeichnete der Autobauer einen Verlust in Höhe von 78,8 Millionen Pfund. Der verpatzte Börsengang vor einem Jahr wiegt ebenfalls schwer: Nach einem anfänglichen Ausgabepreis von 19,15 Pfund stürzte die Aston-Martin-Aktie sofort ab. Heute ist sie weniger als fünf Pfund wert.

Kein Wunder, dass der Luxus-Autobauer besonders tief in die Tasche greifen musste, als er sich vor wenigen Wochen auf dem Anleihemarkt 150 Millionen Dollar besorgte: Stattliche zwölf Prozent Zinsen musste Aston Martin für die Titel bezahlen, die im April 2022 fällig werden.Auch zahlreiche andere britische Konzerne haben in den vergangenen Wochen Anleihen im dreistelligen Millionenbereich herausgegeben. Zu ihnen zählen die mittlerweile vollständig privatisierte Staatspost Royal Mail, die Airline easyJet und Einzelhandelskonzerne wie Marks & Spencer, Tesco und WM Morrison.

Nicht nur in Großbritannien haben sich Unternehmen in letzter Zeit auf diese Weise Geld besorgt. Weltweit wurden im vergangenen Monat so viele Unternehmensanleihen verkauft wie noch nie zuvor. Laut der Finanzmarktplattform Dealogic betrug das Volumen dieser Transaktionen im September 434 Milliarden ...

