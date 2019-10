Die Montageanlage eines deutschen Automobilzulieferers umfasst rund 50 Stationen, die mit der Applikation Pia Optimum von Pia Automation überwacht werden. Als Station wird in der Software ein Anlagenteil definiert, an dem ein oder mehrere Bearbeitungsschritte durchgeführt werden. Jede Station weist von Beginn der Bearbeitung eines Bauteils bis zum Beginn der Bearbeitung des nächsten Bauteils dieselbe Solltaktzeit auf wie die Anlage insgesamt; in diesem Fall 55 Sekunden. Alle 55 Sekunden wird also ein Hinterachsgetriebe fertiggestellt.

Mit dem Einsatz von Pia Optimum möchte der Kunde Transparenz schaffen, um anschließend die Ausbringung seiner Anlage zu optimieren. Dazu benötigt er Daten, die die Gesamtanlageneffektivität (GAE) betreffen. Das sind Informationen über die Bauteilqualität zum Abschluss eines Bearbeitungsschritts (also einer Station), die dazugehörigen Taktzeiten und ebenso alle auftretenden Störungen und Meldungen. Die Konfiguration der Datenpunkte ist unkompliziert über die Web-Oberfläche der Software möglich. Es sind keinerlei Eingriffe in die Maschinensteuerung nötig. Mittels des standardisierten OPC-UA-Protokolls ist die Datenanbindung zu pia Optimum absolut flexibel - sofern die Mindestanforderungen der Liniensteuerung erfüllt sind. Während die Daten für Bauteilqualität und Taktzeiten über OPC-UA gut zu generieren sind, lassen sich Details über Meldungen und Störungen über HMI-Panels abrufen, deren Kompatibilität über die jeweilige Netzwerkstruktur des Kunden zunächst geprüft und teilweise angepasst werden muss.

Analyse und Optimierung der Pressenstation

Station 8 ist eine Pressenstation. An ihr lässt sich exemplarisch zeigen, wie eine Analyse auf Gesamttaktebene (von einem Bearbeitungsbeginn bis zum nächsten) sowie eine Teiltaktanalyse zur Verbesserung der Taktzeit genutzt werden kann.

Das Boxplott-Diagramm (Bild 1) ist ein Ausschnitt aus einer Gesamttaktanalyse. In dem Diagramm sind 50 Prozent der Takte mit mittlerem Taktwert dargestellt. Pia Optimum nutzt dieses Werkzeug, um Ausreißertakte, die nicht als "normale" Takte angesehen werden, auszublenden - aufgezeichnet werden sie dennoch. Auf der x-Achse sind die Stationen in Linienreihenfolge angezeigt, auf der y-Achse die Zeit in Sekunden. Der Medianwert, als weiße Linie dargestellt, repräsentiert als stabiler Durchschnitt den Takt der Station. Die Boxhöhe gibt die Schwankung dieser ...

