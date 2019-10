Die im Automobil eingesetzten Displays entwickeln sich rasant weiter. Nicht nur nehmen Größe und Auflösung beständig zu, sodass zum Beispiel Diagonalen von 15,6 Zoll bei Auflösungen von 1920 × 1200 Pixel den Einzug in die Mittelklasse finden.

Auch Curved-Displays und Freiformdisplays sind mittlerweile im Automobil anzutreffen. Hinzu kommen neben den lange dominant vertretenen LCDs neue Technologien wie OLEDs, Head-up-Displays (HUDs) und bereits in Kürze wohl auch Micro-LEDs. Bei der Beurteilung der Bildqualität stoßen die bislang erfolgreich eingesetzten Systeme oft an ihre Grenzen. So ermitteln die Experten die Homogenität von Leuchtdichte und Farbe eines Displays gewöhnlich durch punktuelle Messung an neun Orten, womit sie den Ansprüchen an die Gleichmäßigkeit hochauflösender Displays aber nicht gerecht werden, wenn sie eine "Wolkigkeit" des Bildes ausschließen wollen.

Um auch kleinere Inhomogenitäten erfassen zu können, führt daher kein Weg an einer Kameralösung vorbei. Dem trägt der Black Mura Standard der Arbeitsgruppe der Automobilhersteller im DFF (Deutsches Flachdisplay-Forum) Rechnung, der den Einsatz von Leuchtdichtekameras für die Beurteilung hochwertiger Displays fordert, wobei die Auflösung der Kamera mindestens so groß wie die des Displays sein soll.

Damit allein ist es aber nicht getan. Sowohl die Kamera als auch die Software sollten grundlegende Bedingungen erfüllen, um im Labor sowie in der automatisierten Produktion zuverlässig, präzise, schnell und mit möglichst geringem Aufwand arbeiten zu können. Auf punktuell messende Geräte wie zum Beispiel Spektralradiometer, die hochgenaue Messungen von Leuchtdichte und Farbe gestatten, geht dieser Beitrag nicht näher ein, da sie nur mit sehr großem Aufwand eine ganzheitliche Charakterisierung von Displays ermöglichen. Aber worauf sollte man nun konkret bei der Auswahl eines kamerabasierten Messsystems achten?

Auswahl des Messsystems

Der Gedanke liegt nahe, Bildverarbeitungskameras einzusetzen, da diese relativ preiswert sind. Nachdem es jedoch darum geht, die Einhaltung von Leuchtdichte und Farbe der Displays im Rahmen exakt vorgegebener Toleranzen hin zu überprüfen, scheiden diese Kameras aufgrund einer in aller Regel fehlenden exakten Kalibrierung aus. Eine Benutzerkalibrierung dieser Systeme ist kritisch zu sehen, da sie jeweils nur für ein exakt einzuhaltendes Lichtspektrum gültig wäre.

Dezidierte Leuchtdichte- und Farbmesskamera mit hochwertigen Farbfiltern sind daher eindeutig zu bevorzugen. Auch weisen Bildverarbeitungskameras in der Regel eine unzureichende thermische Stabilität auf. Es ist somit sinnvoll, eine kalibrierte Leuchtdichte- und Farbmesskameras einzusetzen, deren CCD-Chip nach Möglichkeit Peltier-gekühlt ist, um ein Schwanken der Messwerte mit der Umgebungstemperatur zu vermeiden. Die Kühlung des Kamerachips hat darüber hinaus den Vorteil eines reduzierten thermischen Rauschens, was den dynamischen Bereich erhöht und sich insbesondere bei der Messung dunkler Testbilder positiv auswirkt. Auch sehr hohe Kontraste können so noch genau ermittelt werden.

Ein weiterer Punkt, der gegen die Verwendung von Bildverarbeitungskameras spricht, sind die zumeist geringen Pixelgrößen der CCD-Chips, was zu einer schlechten Quantenausbeute führt. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon ein elektronisches Signal erzeugt, deutlich reduziert. Eine Kantenlänge der Pixel von 5 µm oder mehr führt erfahrungsgemäß bereits zu sehr guten Ergebnissen.

Aber auch wenn eine Kamera einen großen Dynamikbereichs aufweist, kann es bei hohen Leuchtdichten erforderlich sein, im Rahmen einer Testsequenz einen Neutraldichtefilter in den Strahlengang einzufahren, um ein Übersteuern des CCD zu verhindern. Idealerweise ist hierfür bereits bauseitig in der Kamera ein zusätzliches Filterrad mit einem oder mehreren verschieden starken Neutraldichtefiltern ...

