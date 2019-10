Das Land profitiert vom innerasiatischen Wachstum, niedrigen Aktienbewertungen und einem Wandel in der Unternehmenskultur.

Japan galt lange Zeit als "no go"-Area für Investoren, weil die Kombination aus stagnierendem Wachstum und schwacher Inflation als abschreckender Mix empfunden wurde. Aber die Stimmung hat gedreht.

Bei SYZ Asset Management glaubt man beispielsweise, dass sich Japan aus dem "deflationären Treibsand" befreien könnte, während sich die Aussichten für die Eurozone weiter verschlechterten.

Besonders optimistisch gestimmt sind die Analysten bei Nikko Asset Management für Japans Substanzwerte. Dabei werden in einer Analyse für das Handelsblatt im Wesentlichen zwei Argumente angeführt: einmal seien die Aktienbewertungen im Vergleich zu anderen Börsenplätzen historisch niedrig und zweitens zeigten die Reformen in der Corporate Governance, also der guten Unternehmensführung, langsam Wirkung.

Besonders aussichtsreich seien die Investments dann, wenn ein Unternehmen über eine Eigenschaft verfüge, die der Markt noch nicht erkannt hat und die als künftiger Wachstumstreiber fungiere. Das könnten eine attraktive Marke, eine innovative Technologie oder gute Produkte sein.

Japan erwacht aus Lethargie

Auch "Brand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...