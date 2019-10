Die Aktie von NEL ASA scheint vor enormen Problemen zu stehen. Die Wasserstoffwerte der Konkurrenz ziehen aktuell kräftig an. Die Kurse etwa von Ballard Power sind auf dem Weg nach oben. NEL ASA hingegen scheint derzeit unter Verkaufsdruck zu geraten. Am Dienstag fiel die Notierung um weitere gut 4 %. Dies ist ein kleines Alarmzeichen, meinen Analysten und Investoren. Vorsicht Falle Die Kursrücksetzer sind vor allem vor dem Hintergrund überraschend, als die Politik sich zuletzt - auch in Deutschland ... (Frank Holbaum)

