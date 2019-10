Dow Jones - Noch keine Entscheidung

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Zwar notieren die US-Indizes nur unweit ihrer Allzeithochs. Der Ausbruch auf neue Hochs will aber einfach nicht gelingen. Das zehrt an den Nerven der Anleger. Ebenfalls Nerven brauchen Anleger mit Blick auf die laufende US-Quartalsberichtssaison. Alleine heute haben zahlreiche Unternehmen aus dem Dow Jones Industrial Average ihre Zahlen veröffentlicht. Während sich in den Aktien durchaus Bewegung zeigt, ist im Index selbst eine Range weiterhin intakt.

Diese verläuft zwischen 26.700 und 27.120 Punkten. Innerhalb dieser Schiebezone lässt sich ein kleinerer Korridor zwischen 26.950 und 27.700 Punkten einziehen. Erst wenn diese Seitwärtsphasen verlassen werden, entstehen neue Handelssignale. Über 27.120 Punkten wäre ein Anstieg auf 27.275 Punkte möglich. Darüber winkt das Allzeithoch bei 27.398 Punkten als Ziel. Erst ein Anstieg über diesen Rekordstand macht den Weg in Richtung 30.000 Punkte frei. Sehr gut unterstützt ist der Index um 26.700 Punkte. Ein Bruch dieses Supports dürfte zumindest Abgaben auf 26.600 Punkte nach sich ziehen. Über 26.139 Punkten ist die Aufwärtsbewegung seit Oktober formal aber noch intakt.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.07.2019 - 21.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2014 - 21.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HZ35FW 34,90 22.900,00 6,89 17.12.2019 Dow Jones Index HZ319V 22,42 24.300,00 10,72 17.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.10.2019; 15:48 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HZ31RN 40,86 31.300,00 5,93 17.12.2019 DowJones Index HZ31BA 24,83 29.500,00 9,76 17.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.10.2019; 15:50 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Dow Jones - Noch keine Entscheidung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).