Der Vorstand der Sanochemia wird mit Wirkung zum 1.1.2020 von 4 auf 3 Mitglieder reduziert. In diesem Zusammenhang wurde eine Neuverteilung der Zuständigkeiten innerhalb des Vorstandes beschlossen. Demzufolge wird Stefan Welzig (CFO) aus dem Vorstand ausscheiden, um sich zukünftig ausschließlich auf den Ausbau der Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen am Produktionsstandort in Neufeld (Burgenland) konzentrieren zu können. "Mit diesem Schritt wird die Grundlage dafür gelegt, dass sich das Unternehmen künftig verstärkt auf die Entwicklung neuer Produkte fokussieren kann", so das Unternehmen.

