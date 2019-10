Der fränkische Konzern wird an zwei Standorten weitere Entlassungen vornehmen. Bosch versuche alles, um den Stellenabbau "sozialverträglich zu gestalten".

Der Autozulieferer Bosch plant einen weiteren Stellenabbau in der Antriebssparte. An den Standorten für Verbrennungstechnik Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen sollten 2020 und 2021 jeweils 800 Stellen von insgesamt 9600 abgebaut werden, erklärte eine Sprecherin von Bosch am Dienstag. Die Arbeitsplätze sollen außerhalb der Produktion in Verwaltung, Vertrieb, Forschung und Entwicklung wegfallen.

Als erstes hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet. "Wir tun alles, um das sozialverträglich zu gestalten", sagte die Sprecherin. Im Gespräch seien die Optionen Vorruhestand, eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden oder der Wechsel ...

