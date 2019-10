Bereits kommenden Mittwoch, den 30. Oktober 2019, ist es soweit: Dann startet die Praxistagung "Roboter in der Verpackungsindustrie" im Hochhaus des Süddeutschen Verlags. Kurzentschlossene können sich noch anmelden. Starten wird die Praxistagung "Roboter in der Verpackungsindustrie" mit einer kleinen Einordnung: Richard Bormann, Leiter der Gruppe "Handhabung und Intralogistik" am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik & Automatisierung IPA gibt einen kleinen Überblick darüber, wo Roboter bereits heute in Sachen Verpackung erfolgreich zum Einsatz kommen - und wo die technischen Zukunftsfelder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...