Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Porr 0% auf 21,5, davor 10 Tage im Plus (14,97% Zuwachs von 18,7 auf 21,5), DO&CO -2,39% auf 85,8, davor 5 Tage im Plus (9,19% Zuwachs von 80,5 auf 87,9), Pierer Mobility AG 0% auf 49, davor 5 Tage im Plus (8,41% Zuwachs von 45,2 auf 49), Oberbank AG VZ +0,56% auf 89,5, davor 4 Tage ohne Veränderung , Strabag -0,5% auf 29,8, davor 3 Tage im Plus (2,57% Zuwachs von 29,2 auf 29,95), Rosenbauer +0,8% auf 37,8, davor 3 Tage im Minus (-6,25% Verlust von 40 auf 37,5), AMS +0,38% auf 39,25, davor 3 Tage im Minus (-5,21% Verlust von 41,25 auf 39,1). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:AT&S 16,56 (MA200: 15,77, xU, davor 32 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Betbull ...

