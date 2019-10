Die Gemeinschaftswährung und der Pfund verlieren am Mittwoch erneut. Grund ist die Verunsicherung, wie es mit dem Brexit weitergeht.

Der Euro und das britische Pfund haben am Mittwoch an die Kursverluste vor Vortag angeknüpft. Nachdem das Tauziehen um einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU am Vortag noch deutlich belastet hatte, ging es mit den Kursen am Morgen nur noch leicht nach unten. Der Euro wurde bei 1,1120 US-Dollar gehandelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...