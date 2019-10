++ Gemischter Beginn der europäischen Sitzung ++ DE30 kämpft in der Nähe des 12.750-Punkte-Marke ++ Kooperation von SAP und Microsoft ++Bei den europäischen Indizes mangelt es zu Beginn der Sitzung am Dienstag an einer gemeinsamen Ausrichtung. Wir können jedoch ein Muster erkennen: Die Benchmarks aus Westeuropa fielen, während die Indizes aus Osteuropa zulegen konnten. Französische Aktien hinken am meisten hinterher, während schwedische Aktien eine Outperformance erzielen. DE30-CHARTQuelle: xStation 5 Nach einem kurzen Stopp in der Nähe des Hochs von Anfang Juli (12.645 Punkte), setzte der DE30 seinen Aufwärtstrend fort. Der deutsche Leitindex konnte gestern einen starken Anstieg verzeichnen, tritt jedoch zu Beginn der heutigen Sitzung auf der Stelle. Der erste Widerstand, den man im Auge behalten ...

