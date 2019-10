Nur wenig bewegt haben sich die europäischen Börsen am gestrigen Handelstag, der EuroStoxx 50 schloss mit einer kleinen Verbesserung von 0,1%, in Frankreich konnte der CAC 40 um 0,2% anziehen, in Deutschland gab es einen nahezu unveränderten Schluss mit einem Plus von 0,1%, lediglich in London regierte der Brexit-Optimismus und es kam zu einer Verbesserung um 0,7%, wobei es zu teils deutlichen Kursbewegungen bei Einzelwerten kam. Am Abend entschieden sich die Abgeordneten zunächst dafür, den Gesetzesentwurf auf die nächste parlamentarische Ebene zu bringen, lehnten dann aber den straffen Zeitplan ab, was die weitere Vorgehensweise wieder in Frage stellt. Bei den Einzeltiteln in London erregte der Essenslieferdienst Just Eat unabhängig von dem ...

