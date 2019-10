Am gestrigen Dienstag brachte Unibail-Rodamco-Westfield eine Senior Anleihe (12 Jahre, A2/A) mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+82 BP auf den Markt. Aus dem High-Yield Segment begab Crown Holdings eine Senior Anleihe (3,5NCL, EUR 550 Mio., erw. Rating Ba2/BB+) bei einer Emissionsrendite von 0,75 %. Darüber hinaus emittierte Netflix eine EUR/USD Dual Tranche Senior Anleihe. Die EUR-Tranche (10,5NCL, EUR 1,1 Mrd., Ba3/BB-) konnte bei einer Emissionsrendite von 3,625 % am Markt platziert werden. Des Weiteren plant Kantar Group die Emission einer Dual- Tranche Senior Anleihe (Tranche A: 7NC3, EUR 750 Mio., B1/B; Tranche B: 8NC3, EUR 475 Mio., Caa1/CCC +). Bei den Financials brachte Rabobank eine grüne Senior non- preferred Anleihe (7 ...

