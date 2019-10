Die neuen Entwicklungen im Brexit-Streit bereiten den Anlegern in Frankfurt Sorgen. Auftrieb dürfte allerdings die US-Bilanzsaison bringen.

Der deutsche Leitindex geht an diesem Mittwoch etwa 0,4 Prozent schwächer bei 12.702 Punkten in den Handel. Noch am Vortag schloss der Dax 0,1 Prozent höher bei 12.754 Zählern. Damit kratzte der deutsche Auswahlindex an seinem bisherigen Jahreshoch, welches er vergangenen Donnerstag mit 12.814 Punkten erreicht hatte.

Ob er diese Schwelle im Tagesverlauf doch noch erreichen wird, dürfte sich ohnehin erst mit Eröffnung der US-Börsen zeigen: Airbus-Rivale Boeing, Autohersteller Ford und Software-Hersteller Microsoft gewähren am heutigen Mittwoch Einblick in ihre Bücher. Analysten rechnen mit steigenden Aktienkursen, sollten die kommenden US-Firmenbilanzen ähnlich positiv ausfallen wie bisher.

Ausgerechnet gestern jedoch schlossen die US-Börsen leichter, nachdem der Fast-Food-Riese McDonald's und der Spielzeughersteller Hasbro enttäuschende Zahlen vorlegten. Auch Facebook-Aktien verloren, nachdem die New Yorker Staatsanwaltschaft ankündigte, ihre Ermittlungen gegen das soziale Netzwerk wegen Nachlässigkeit beim Datenschutz auszuweiten.

Auch politische Sorgen bereiten den Anlegern weiterhin sorgen. Wegen der anhaltenden Brexit-Problematik stehen sie unter Druck: Noch am Dienstagabend lehnten die Abgeordneten im britischen Unterhaus den Zeitplan von Premierminister Boris Johnson zur Debatte über die Gesetze zur Umsetzung des Brexits ab.

Als Reaktion legte Johnson seine Gesetzgebung für den EU-Austritt ...

