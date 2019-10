Eine Auszeichnung gab es für den Biopharmazie-Spezialisten Biofrontera. Das Unternehmen ist auf der Fall Clinical Dermatology Conference, die kürzlich in Las Vegas stattfand, mit dem Preis "Poster of the Day" ausgezeichnet worden. Der Preis wurde von den anwesenden Dermatologen für Biofronteras Präsentation der Ergebnisse der:...

Den vollständigen Artikel lesen ...