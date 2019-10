Nordex -2.17% TraderOnkel (AAABEST): Das Limit bei 11,20€ bei Nordex wurde leider nicht ausgeführt, obwohl das Xetratief bei 11,16€ war. Schade das L&S keine bessere Anbindung hinbekommt, um auch solche Orders zu bedienen ... (23.10. 08:11) >> mehr comments zu Nordex: www.boerse-social.com/launch/aktie/nordex_ag TUI AG -1.50% CSTS (2309CSTS): Ich habe die Position TUI nun in mehreren Tranchen zurückgefahren. Die Europäische Flugaufsicht will möglicherweise eine Aufhebung des Flugverbots der Boeing 737 Max durch die FAA nicht zeitgleich (oder gar nicht) übernehmen. Konkret würde das wohl heißen, das die 737 Max zwar in Amerika und anderen Staaten fliegen dürfte, jedoch nicht im europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...