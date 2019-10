Die KWS Saat SE (ISIN: DE0007074007) will eine Dividende von 0,67 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr (0,64 Euro) ist dies eine Anhebung um knapp 5 Prozent. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 60,90 Euro bei 1,10 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 17. Dezember 2019 statt. Die ...

