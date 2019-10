Größtes Augenmerk bei der Entwicklung und Produktpflege der Nutzentrenner lag und liegt auf den Bedürfnissen des Marktes und den Kundenanforderungen. So stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben sicher, dass Leistungsfähigkeit und Qualität optimal sind. Mit einer Trenngeschwindigkeit von bis zu 60 mm pro Sekunde gehören die Nutzentrenner zu den schnellsten Maschinen im Markt. Ebenfalls im Top-Bereich angesiedelt ist die Wiederholgenauigkeit der Achsen von +/- 1-2 µm. Der Systemlieferant produziert insgesamt vier Nutzentrenner-Familien für unterschiedliche Anwendungen. Abhängig vom Produktmix, den zu produzierenden Stückzahlen und vom Automatisierungsgrad bietet die Nutzentrenner-Palette immer das passende Modell. Das Sortiment umfasst die Typen Easy Router, Top Router, Flex Router II sowie Speed Router. Optional integrierte AOI-Lösungen runden das Portfolio ebenso wie eine 100 Prozent-Online-Prozesskontrolle ab.

Effizienz auch unter ökologischen Gesichtspunkten

Der belgische Systemlieferant ist in der Lage, viele weitere Prozesse in den Nutzentrenner-Maschinen zu integrieren. Eine Kundenapplikation weist beispielsweise zwölf motorisch betriebene Achsen zur Bearbeitung der Leiterplatten-Nutzen in einem Flex Router II auf. Diese Flexibilität auf kleinstem Raum bietet bei der Integration eines Nutzentrenners in bestehende Fertigungslinien große Vorteile. Leistungsfähigkeit, Flexibilität und spezifische Vorteile der Nutzentrenner machen sich deutlich bemerkbar. Der Absatz der Maschinen der Business Unit Systems der IPTE Germany konnte seit 2016 um mehr als 100 Prozent gesteigert werden. Auch in diesem und dem nächsten Jahr sind Steigerungswerte um plus 50 Prozent absehbar.

Als maßgebende Trends sieht man das Frameless Routing, das Verringern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...