Innerhalb von gerade mal acht Stunden kündigen Nike und Under Armour an, ihre Chefs auszutauschen. Hinter dem Doppelschlag stecken Skandale, Proteste - und ein gründlich verschlafener Trend.

4500 Kilometer, ein ganzer Kontinent und auch sonst so einiges trennen die Konzernzentralen von Nike und Under Armour. Doch dieser Tage haben die Unternehmen aus Beaverton im US-Bundesstaat Oregon und Baltimore in Maryland zumindest eines gemeinsam: Die beiden großen Nummern in der Sportartikelbranche haben Knall auf Fall Chefwechsel angekündigt. Beim Weltmarktführer Nike geht Mark Parker, beim kleineren Konkurrenten Under Armour macht Gründer und Vorstandschef Kevin Plank Platz für seinen Nachfolger. Auch wenn die Gründe für die Stabübergabe jeweils sehr verschieden sind - mindestens eines haben beide Personalien gemeinsam: Parker wie Plank waren in den vergangenen Jahren die prägenden, die entscheidenden Figuren in ihren Konzernen.

Auf der einen Seite Mark Parker, ein Eigengewächs bei Nike, vor Jahrzehnten als Designer gestartet und seit 2006 Vorstandschef des Branchenprimus. Legendär sind Parkers Notizbücher - wo immer der passionierte Läufer unterwegs war, stets hat er einen kleinen Block zu Hand, um spontane Ideen und Beobachtungen im wahrsten Sinne aufzuzeichnen. Nicht minder legendär Parkers Büro, von dem man nie genau weiß, wie viel von dem kreativen Chaos, das es hier zu besichtigen gab, Inszenierung war und wie viel schlicht gewachsenes, anarchisches Durcheinander. Das erinnert mit Turnschuhen, Bildern und allen denkbaren Fundstücken aus aller Welt frappierend an das Ganzraumpuzzle, in dem der britische Modedesigner Paul Smith haust.

Bei aller Stilisierung als Kreativpapst - Parker ist auch der Mann, der für das Wachstum von Nike steht, für die ehrgeizigen Pläne, die den US-Konzern mit weitem Abstand vor dem deutschen Wettbewerber Adidas zum Marktführer machten. Ein Ehrgeiz, der allerdings auch immer wieder Schattenseiten offenbarte. Gerade im vergangenen Jahr schlugen Negativnachrichten wie Bomben ein, eine nach der anderen.

Erst die Enthüllungen über sexuelle Diskriminierung innerhalb des Konzerns aus Beaverton

