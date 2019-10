Die Aktie von Heidelberger Druck ist jetzt nicht gerade das, was man einen Highflyer nennen könnte: Nach ihrem bösen Absturz im Sommer, als die Papiere nach einer Gewinnwarnung für einige Wochen gar zum Pennystock mutierten, hat sie sich jedoch langsam und stetig wieder nach oben gearbeitet. Am Dienstag allerdings gab die Heidelberg-Aktie um fast drei Prozent auf 1,17 Euro zum Handelsschluss nach. Recht unerwartet, hatte das Unternehmen doch just an diesem Tag von einem Erfolg in Fernost zu berichten. ... (Achim Graf)

