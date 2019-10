Mit Klagen wehren sich die großen Online-Marktplätze gegen Anbieter von manipulierten Nutzerbewertungen. Doch der Kampf ist zäh. Sollte in Zukunft auch die Polizei gegen Bewertungsbetrüger vorgehen?

Nutzerbewertungen im Internet werden immer wichtiger. Sie beeinflussen, welche Produkte wir shoppen, wo wir Essen gehen oder den nächsten Urlaub buchen. Sie sind immer öfter Auslöser für die Wahl eines Arztes, Anwalts oder Arbeitgebers. Aber kann man den Empfehlungen trauen? Hat der Hotel-Fan die angeblich Super-Sauber-Preiswert-Familien-Luxus-Herberge überhaupt jemals betreten? Und was ist mit dem als Wunder-Elixier gepriesenen Schlankheitspräparat? Der Dating-App, über die so viele angeblich ihren Traumpartner fanden? Recherchen der WirtschaftsWoche belegen, dass rund um die großen Onlinemarktplätze und Portale eine regelrechte Industrie gewuchert ist, die im großen Stil und gegen Bezahlung Fünf-Sterne-Bewertungen liefert und auch fragwürdige Produkte und Dienstleistungen bejubelt.

Ist das erlaubt? Nein, haben Gerichte inzwischen entschieden. Zumindest dann nicht, wenn verschleiert wird, dass es sich um eine gekaufte Bewertung handelt. Doch der juristische Kampf gegen die Bewertungsagenturen ist zäh. "Das Thema berührt vor allem Fragen des unlauteren Wettbewerbs", erklärt Stefan Krüger, Leiter des Bereichs digitales Recht bei EY Law. "Damit lassen sich gerichtlich vor allem Unterlassungsansprüche gegen die Anbieter und Käufer von Bewertungen verfolgen."

Tatsächlich haben die großen Portalbetreiber längst ihre Anwälte in Stellung gebracht - allen voran Onlineprimus Amazon, der denn auch mit Verve und Pathos ankündigt, nicht nachzulassen, "bis wir jeden Einzelnen aufspüren, der sich am Missbrauch von Bewertungen beteiligt". Gegen zahlreiche Bewertungsverkäufer ist der Internetgigant in den vergangenen Monaten vor Gericht gezogen.

So hat Amazon schon im Sommer 2018 eine Einstweilige Verfügung gegen Goldstar Marketing erwirkt, einen der großen Bewertungsanbieter, der mit dem Slogan "Sterne für mehr Kunden und Umsatz" wirbt. Auch Amarate ("Qualitative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...