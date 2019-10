zu Teil 14: Endstromkreise ohne Steckvorrichtungen und Anschlussdosen

Obwohl die Messung in der Norm für das TN-System nicht unmittelbar gefordert ist, ist sie jedoch für TT- und IT-Systeme auf der Prüfliste für die Wirksamkeit der Maßnahmen für den Fehlerschutz enthalten. Sofern Messungen zum Erdungswiderstand nicht möglich sind, darf alternativ eine zu dokumentierende Berechnung verwendet werden. Es wird auf die Einhaltung der DIN 18014 zur Dokumentation und Prüfung von Fundamenterdern hingewiesen. Wenn die Messungen zum Erdungswiderstand gefordert sind oder in Ergänzung der Messungen durchgeführt werden, können verschiedene Messverfahren angewendet werden. Im Anhang C der DIN VDE 0100-600 werden drei gängige Verfahren vorgestellt:

Batteriebasiertes Messverfahren nach der 3- oder 4-Leiter-Messmethode

Netzbasiertes Messverfahren nach der Erdfehlerschleifenimpedanz-Messmethode

Stromzangenbasiertes Messverfahren mit Spannungsinduktion und Strommessung

1. Batteriebasiertes Messverfahren

Bei diesem Messverfahren nach der 3- oder 4-Leiter-Messmethode werden neben der Kontaktierung des zu messenden Erders ein Hilfserder und eine Sonde in Form von Erdspießen mit dem Prüfgerät verbunden. Für das Prüfgerät »XTRA« wird am Handhabungsgriff ein »PRO-RE-Adapter« verwendet, der über 4mm-Buchsen die Kontaktierungen des Erders und der Erdspieße vornimmt.

Das Messprinzip basiert auf einen Stromfluss, der seitens des Prüfgerätes in den zu messenden Erder eingebracht und mit Hilfe des Hilfserders zum Prüfgerät zurückgeführt wird. Hierdurch entstehen am zu messenden Erder und dem Hilfserder gegensätzliche Spannungstrichter, die von der Sonde, die den Bezug 0?V bereitstellt, ferngehalten werden müssen. Sollte sich die Sonde im Spannungstrichter des Erders befinden, wird die Spannungshöhe zwischen Erder und Sonde als zu kleinen Wert gemessen und einen nichtexistierenden kleineren Erdungswiderstand zur Anzeige bringen. Sollte sich die Sonde in dem Spannungstrichter des Hilfserders befinden, wird die Spannungshöhe zwischen Erder und Sonde als zu großen Wert gemessen und einen nichtexistierenden größeren Erdungswiderstand zur Anzeige bringen.

Somit lässt sich das Messprinzip gut erkennen, welches auf eine Stromflusshöhe in Ergänzung der Spannungsfeststellung den Widerstandswert hervorbringt. Um auszuschließen, dass die Sonde in einem der beiden Spannungstrichter einen falschen, von 0?V abweichenden Wert bereitstellt, gilt es, die Messungen mit mehreren Positionen der Sonde zu wiederholen. Bei annähernd identischen Werten kann von einer Bezugserde mit 0?V und somit einem korrekt ermittelten Wert des Erdungswiderstandes ausgegangen werden. ...

