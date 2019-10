Berlin baut lieber Mietendeckel statt einen Flughafen - und kriegt bundesweit Applaus. Der Wohlstand von morgen hat offenbar keine Priorität mehr.

Die erste Generation verdient das Geld, die zweite verwaltet das Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt. Otto von Bismarcks Meinung zum Thema Reichtum wirkt aktueller denn je. Wäre das Land Berlin eine Unternehmerfamilie, so würden die Enkel jetzt gerade die Zukunft der Dynastie verjubeln. Mit dem neuen Mietendeckel friert der Senat für fünf Jahre die Mieten in der Hauptstadt ein - und damit so gut wie jede Chance auf eine Beseitigung der Wohnungsmisere.

Vielleicht soll das Ganze ja auch eine Verneigung vor der Ostalgie sein, die 30 Jahre nach dem Mauerfall selbst manchen Politiker ergreift. Aber in erster Linie ist es seit geraumer Zeit einer ...

