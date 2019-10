Der Lokführermangel macht der Deutschen Bahn zu schaffen: Im laufenden Jahr sind einem internen Dokument zufolge rund 3900 Züge wegen fehlendem Personal ausgefallen.

Wegen fehlender Lokführer sind im Nahverkehr der Deutschen Bahn in diesem Jahr einem internen Dokument zufolge schon fast 4000 Züge ausgefallen. "Für das laufende Jahr 2019 beträgt die Anzahl der Zugausfälle aufgrund mangelnder Triebfahrzeugführer bis September rund 3900.", heißt es im Entwurf eines Briefs an Verkehrsminister Andreas Scheuer, der der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag.

Im vergangenen ...

