Biel/Agno (awp) - Der Präzisionsmaschinenhersteller Mikron hat bei den Tessiner Behörden Kurzarbeit für den Standort Agno beantragt. Das Management der an der SIX kotierten Gruppe bestätigte die Massnahme am Mittwoch gegenüber dem Tessiner Radio RSI, machte jedoch keine Angaben zur Anzahl der betroffenen Mitarbeitenden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...