Ein Gutachten der FDP legt nahe, dass das Verkehrsministerium bei der Maut hohe Risiken eingegangen ist. Andreas Scheuer spricht von "fehlgedeuteten Interpretationen".

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Vorwürfe aus der Opposition zur geplatzten Pkw-Maut zurückgewiesen. In einem Schreiben an FDP-Fraktionschef Christian Lindner und den FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic spricht Scheuer von "fehlgedeuteten Interpretationen". Das Ministerium setze auch weiterhin auf "vollständige Transparenz" für die parlamentarische Arbeit - "auch wenn es von Ihnen als Oppositionspolitiker anders dargestellt wird". Der Brief von Mittwoch liegt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...